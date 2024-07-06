Лэмпард: «Шоу выйдет в старте в полуфинале, если будет готов»

Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард считает, что Люк Шоу может впервые за долгое время выйти на поле с первых минут.

В поединке четвертьфинала Евро-2024 против Швейцарии левый защитник «Манчестер Юнайтед» провёл свой первый матч на турнире, выйдя на замену на 78-й минуте. Это первое появление игрока на поле с февраля, если брать в расчёт выступления за клуб.

По мнению легенды «Челси», рулевой «трёх львов» доверится Шоу в предстоящем полуфинале, несмотря на все проблемы: «Шоу выйдет в старте, если будет готов. Люк – человек Саутгейта. Если он будет в форме, я бы сделал ставку на него ради баланса команды», – цитирует BBC Лэмпарда.