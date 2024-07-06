На Евро-2024 забито уже 10 автоголов, гол Гакпо переписали на автогол Мюлдюра

Гол Коди Гакпо во втором тайме матча сборных Турции и Нидерландов в рамках четвертьфинала Евро-2024 переписали на автогол защитник турок Мерта Мюлдюра.

Таким образом, на проходящем в Германии Евро игроки всех команд забили суммарно больше автоголов, чем на всех прошедших Евро с 1960 по 2016 годы вместе взятых. Всего на этом Евро забито 10 голов в свои ворота. Фактом делится телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что матч сборных Турции и Нидерландов подходит к концу. Победитель этой пары в полуфинале сыграет против сборной Англии, ранее победившей команду Швейцарии.