Якин: «Мы незаслуженно едем домой, у Англии было не так уж много моментов»

Главный тренер национальной сборной Швейцарии Мурат Якин дал комментарий после поражения от Англии в четвертьфинале чемпионата Европы.

Как известно, швейцарцы проиграли англичанам по пенальти после ничьей со счётом 1:1.

«Больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов... Мне грустно за ребят и за наш народ. У Англии было не так уж много моментов, а мы создали немало. Мы незаслуженно едем домой, но можем гордиться своим выступлением на этом турнире», - слова Якина приведены на сайте УЕФА.

Стоит сказать, что на прошлом чемпионате Европы в 2021 году сборная Швейцарии тоже добралась до стадии четвертьфинала.