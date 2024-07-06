Беллингем: «Лучший матч сборной Англии на этом Евро»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высоко оценил выступление своей команды в четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии.

Англичане ушли от поражения в основное время благодаря голу Букайо Саки на 80-й минуте. В серии послематчевых пенальти «трём львам» удалось реализовать все пять ударов, в то время как швейцарцы допустили один промах – Мануэль Аканджи не смог переиграть Джордана Пикфорда.

«В целом, пожалуй, это был наш лучший матч на турнире. Мы показали характер в серии пенальти. Подойти к точки после выхода на замену при таком давлении – это нечто особенное.

Я тренирую пенальти, как и все остальные в нашей команде. Хорошая подготовка помогает чувствовать себя спокойнее», – заявил в беседе с BBC Беллингем.