Александер-Арнольд высказался после выхода в полуфинал Евро-2024

Футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд дал комментарий после победы над Швейцарией в четвертьфинале Евро-2024. Англичане победили по пенальти, причём решающий удар в серии нанёс именно Трент.

«Мы играем ради таких целей и задач. У нас снова был трудный соперник. Нам снова пришлось отыгрываться. Но команда верила, играла с душой и проявила характер. Мы старались изо всех сил и выиграли по пенальти», - слова Трента приведены на сайте УЕФА.

Сборная Англии свой следующий матч на чемпионате Европы, полуфинальный, проведёт 10 июля. За путёвку в финал команда Гарета Саутгейта будет сражаться либо против Нидерландов, либо против Турции.