Гакпо не забил только в одном матче из пяти сыгранных на Евро-2024

Форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо вывел «оранжевых» вперёд в матче со сборной Турции. Это случилось на 76-й минуте матча.

Таким образом, лишь в одном матче на этом Евро Коди не забивал гол. Это было в игре сборных Нидерландов и Франции в рамках второго тура группового этапа (0:0). В остальных четырёх Гакпо по разу поражал ворота соперников своей команды.

Напомним, что сборная Нидерландов после гола Гакпо обыгрывает турок – 2:1. Притом, турецкая сборная открыла счёт в первом тайме и долгое время вела.

Текстовая трансляция игры сборных Нидерландов и Турции – у нас на портале. Близится концовка поединка!