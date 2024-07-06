Сборная Нидерландов перевернула игру с турками и забила второй гол подряд

Окрылённая голом Стефана де Врея сборная Нидерландов продолжила атаковать на ворота турецких соперников. Мощный натиск по центру привел к прострелу с правого фланга Дензела Дюмфриса, и у дальней штанге Коди Гакпо в борьбе и падении переправил мяч в сетку ворот. Не исключено, что в итоге результативную попытку перепишут на автогол.

На табло 2:1, ранее забивали Самет Акайдын и Стефан де Врей. Соперником победителя в этой паре станет национальная команда Англии. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.