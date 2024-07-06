Кейн поделился мнением об игре Саки

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о выступлении Букайо Саки в поединке со сборной Швейцарии.

22-летний вингер, начавший матч на позиции левого латераля, отметился забитым мячом на 80-й минуте, что спасло Англию от поражения в основное время. В послематчевой серии представитель лондонского «Арсенала» также был точен. Команда Гарета Саутгейта реализовала все одиннадцатиметровые и вышла в полуфинал.

«Сака отлично играл на протяжении 120 минут, а также хотел помочь в серии пенальти. По-настоящему особенный игрок, я горжусь им и всей командой больше, чем когда-либо. Теперь мы должны подготовиться к следующей игре», – приводит BBC комментарии Кейна.

Именно Букайо Сака получил награду лучшему игроку матча.