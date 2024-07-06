Непомнящий: «Убеждён, что Кроос очень рано завершил карьеру»

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о Тони Кроосе. Опытный полузащитник в минувшую пятницу провёл свой последний матч в профессиональной карьере, в нём сборная Германии проиграла сборной Испании в четвертьфинале домашнего Евро.

«Кроос очень рано завершил карьеру в 34 года. Но то, как он подходит к этому вопросу - правильно. Он не уходит в никуда, у него есть программа на будущее. Здорово, что человек так серьёзно относится к будущему», - говорит Непомнящий для «Чемпионата».

Напомним, что на клубном уровне Кроос завоевал более 20 трофеев с «Баварией» и мадридским «Реалом», также Тони в 2014 году стал чемпионом мира по футболу.