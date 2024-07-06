Сборная Нидерландов в игре после голевой попытки де Врея

Сборная Нидерландов уступила туркам в первом тайме четвертьфинала чемпионата Европы по футболу и долго не могли отыграться. В одной из атак Ваут Вегхорст в упор не забил, но заработал угловой. Первая подача со стандарта не прошла у Мемфиса Депая, но форвард с игры доставил мяч в центр штрафной, а Стефан де Врей головой вколотил мяч в сетку ворот соперника.

Напомним, что Самет Акайдын забил в первом тайме, а победитель в этом матче дальше сыграет против англичан. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.