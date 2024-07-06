Губерниев: «Турция победит и сыграет с Англией»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на последний матч в рамках четвертьфинала чемпионата Европы. В нём отношения на футбольном поле выясняют сборные Нидерландов и Турции.

«Турция победит и сыграет с Англией!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале, делая прогноз на результат поединка.

Стоит сказать, что Губерниев свой прогноз опубликовал уже по ходу второго тайма, когда на табло горел счёт 1:0 в пользу Турции.

Если сборная Турции сможет обыграть Нидерланды, то команда пройдёт в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2008 года.