Джака высказался о поражении от Англии по пенальти

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака дал комментарий после поражения от Англии в четвертьфинале чемпионата Европы. Как известно, «крестоносцы» потерпели поражение лишь в серии одиннадцатиметровых ударов.

«Это невероятно тяжело. Трудно подобрать нужные слова. Нельзя никого винить. Такое поражение ранит сильнее, ведь мы многое сделали правильно. Это футбол, и в конце концов победитель может быть только один. К сожалению, в серии пенальти важна и удача. Здесь англичанам повезло больше. Но мы гордимся собой», - цитирует Джаку 20min.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии будет играть либо против Нидерландов, либо против Турции.