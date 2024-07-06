Шакири: «Сегодня Англия играла лучше, чем в предыдущих матчах»

Атакующий полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился мыслями после поражения своей команды от Англии в 1/4 финала Евро-2024.

Швейцарцы открыли счёт на 75-й минуте встречи, но спустя пять минут Англии удалось отыграться. В оставшееся время голов забито не было, а в серии послематчевых пенальти верх взяли англичане – 5:3.

«Великолепная игра от обеих команд. Нам удалось забить первыми, но Англия играла лучше, чем в предыдущих матчах. Серия пенальти – это всегда 50 на 50. Нервы англичан оказались крепче.

Думаю, мы провели отличный турнир. Я очень горжусь командой, нашей игрой. Надеюсь, в следующий раз мы добьёмся большего, но сейчас я чувствую гордость», – передаёт УЕФА слова Шакири.