Саутгейт вспомнил поражение в финале Евро-2020, говоря о пенальти

Сборная Англии лишь по итогам серии пенальти обыграла Швейцарию в четвертьфинале чемпионата Европы. Комментарий по поводу серии одиннадцатиметровых после финального свистка дал рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт.

«Нас распяли за поражение в финале Евро-2020. Сейчас у нас в составе больше штатных пенальтистов, больше тех, кто участвовал в сериях пенальти. Тем не менее, в таких моментах требуется проявить хладнокровие. Но есть ещё вратарь, который всегда делает один сэйв, и это даёт нам шанс», - слова Саутгейта приводятся на сайте УЕФА.

Напомним, что в финале чемпионата Европы летом 2021 года сборная Англии проиграла по пенальти Италии.

Полуфинальный матч Евро-2024 сборная Англии проведёт в среду, 10 июля. Команда Гарета Саутгейта будет играть против победителя матча Нидерланды – Турция.