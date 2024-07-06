Саутгейт: «Сака – один из лучших игроков Англии, мы в нём не сомневались»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт оценил вклад Букайо Саки в успех команды в матче 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

Вингер «Арсенала» вышел на непрофильной для себя позиции левого латераля. Именно Сака на 80-й минуте отметился забитым мячом и спас англичан от вылета, сравняв счёт. Также 22-летний футболист реализовал свой одиннадцатиметровый в послематчевой серии, завершившейся для «трёх львов» победой (5:3).

«Это было смело со стороны Букайо. Он один из наших лучших игроков, мы в нём не сомневались, но мы все знали, через что ему пришлось пройти в прошлом.

Работать с таким игроком – мечта. Прекрасный парень, настоящий профессионал. Он здорово выглядит и с мячом, и без мяча», – приводит BBC слова Саутгейта.

Напомним, Букайо Сака не забил в серии пенальти в неудачном для Англии финале Евро-2020 с Италией.