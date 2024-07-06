Якин последним вылетел с Евро-2024 среди тренеров, работавших в чемпионате России

Сборная Швейцарии не смогла преподнести сенсацию. Команда Мурата Якина достойно сражалась против Англии в четвертьфинале Евро-2024, но всё-таки проиграла по итогам серии пенальти после ничьей 1:1.

Якин, который в своё время тренировал «Спартак», последним вылетел с Евро-2024, если брать тренеров, имеющих опыт работы в чемпионате России.

Также в РПЛ ранее поработали Доменико Тедеско (экс-тренер «Спартака», вылетел в 1/8 финала Евро-2024 со сборной Бельгии), Лучано Спаллетти (экс-тренер «Зенита», вылетел в 1/8 финала со сборной Италии) и Ральф Рангник (экс-менеджер «Локомотива», вылетел в 1/8 финала со сборной Австрии).