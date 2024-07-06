Оба тренера, поработавшие в «Спартаке», вылетели с Евро-2024

Сборная Швейцарии в субботу завершила выступление на чемпионате Европы - 2024. Команда Мурата Якина проиграла Англии в четвертьфинале, уступив в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей 1:1.

Таким образом, оба тренера, которые ранее поработали в «Спартаке», завершили свой путь на Евро-2024. Мурат Якин, ныне возглавляющий сборную Швейцарии, тренировал «красно-белых» в 2014-2015 годах.

Ранее чемпионат Европы покинул другой бывший тренер «Спартака» - Доменико Тедеско. Сборная Бельгии под его руководством в 1/8 финала проиграла Франции с минимальным счётом 0:1.