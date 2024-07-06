Впервые в истории Евро сразу два игрока до 19 лет отдали более одного голевого паса за турнир

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер снова записал на свой счёт результативную передачу.

19-летний футболист мадридского «Реала» ассистировал Самету Акайдыну, чей гол вывел турецкую команду вперёд в поединке 1/4 финала Евро-2024 против Нидерландов. В активе Гюлера теперь два голевых паса в рамках турнира.

Как отмечает Squawka, это первый в истории случай, когда в одном розыгрыше чемпионата Европы сразу двум игрокам не старше 19 лет удалось ассистировать более одного раза. До Гюлера это сделал 16-летний представитель сборной Испании Ламин Ямаль – у него уже три ассиста.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча Нидерланды – Турция. Гол Акайдына так и остался единственным к перерыву.