Джака: Не нужно увольнять Якина

Капитан национальной сборной Швейцарии Гранит Джака дал комментарий после вылета с чемпионата Европы. В субботу вечером альпийцы на стадии четвертьфинала проиграли Англии по пенальти после ничьей со счётом 1:1.

По словам Джаки, он надеется на то, что Мурат Якин останется главным тренером национальной команды.

«Когда вы строите что-то, не обязательно что-то разрушать. Мы хотели бы продолжить работу с тренером. Он находился под большим давлением и показал, на что способен. Мы снова встанем, надеюсь, вместе с тренером», - слова Джаки приводит 20min.

В следующий раз сборная Швейцарии соберётся в сентябре.