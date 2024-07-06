Саутгейт объяснил незрелищную игру Англии

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о стиле игры своей команды.

Англичан регулярно критикуют за незрелищный футбол на Евро-2024. Считается, что Саутгейт не может извлечь максимум из способностей звёздных атакующих игроков «трёх львов», несмотря на успешные результаты.

В 1/4 финала сборная Англии осталась верна себе: команда выиграла серию пенальти и прошла дальше, показав при этом не самый яркий футбол.

«Наше намерение – контролировать мяч, но соперники стараются мешать нам в этом. С самого начала команда находилась под огромным давлением, но смогла справиться.

Да, мы не забиваем много голов, однако в последних трёх матчах нам противостояли оппоненты, играющие в пять защитников», – цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.