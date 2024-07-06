Турки сенсационно обыгрывают сборную Нидерландов после первого тайма

Завершился первый тайм последнего, четвёртого четвертьфинального матча на Евро-2024. По его итогу сенсационно ведёт сборная Турции – 1:0. Гол после розыгрыша стандарта с ассиста от Арды Гюлера оформил защитник «Фенербахче» Самет Акайдын, случилось это на 35-й минуте игры.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале чемпионата Европы со сборной Англии. Вечером 6 июля англичане обыграли в серии пенальти сборную Швейцарии по итогу ничейного результата в основное время.

Текстовую трансляцию поединка турецкой и нидерландской команд проводит наш портал.