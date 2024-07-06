«Теперь могу рассказать»: Джака сделал признание после поражения от Англии

Сборная Швейцарии вылетела с чемпионата Европы, проиграв Англии в серии послематчевых пенальти. После игры комментарий дал капитан «крестоносцев» Гранит Джака. Он признался, что сыграл с травмой.

«Теперь я могу об этом рассказать. В понедельник мне поставили диагноз: разрыв мышечного волокна приводящей мышцы. Но мне очень хотелось сыграть, и я сделал всё, чтобы быть на поле. Я был готов играть даже с болью. Вчера я впервые смог тренироваться с командой, и всё сложилось. Сегодня вы видели, что я не мог делать длинные пасы и бить по воротам. В остальном всё было хорошо», - цитирует Джаку 20min.