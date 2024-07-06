Кейн ответил на вопрос о своей травме

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о своём состоянии после замены в матче 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

Капитан «трёх львов» был заменён на 109-й минуте встречи, получив повреждение после неудачного падения. Вместо форварда «Баварии» на поле вышел Айвен Тони, забивший один из послематчевых одиннадцатиметровых. Серия пенальти завершилась победой англичан – 5:3.

«Я в порядке. Я почувствовал судороги в икроножной мышце, но со мной всё будет хорошо. Тони показал себя невероятно», – цитирует BBC Кейна.

10 июля сборная Англии сыграет в полуфинале против победителя матча Нидерландов и Турции.