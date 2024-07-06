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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Турции повела в матче с командой Нидерландов

06 Июля 2024 • 22:39 Комментировать
Нидерланды
2:1
Турция
окончен

В последнем четвертьфинальном матче Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции открыт счёт. Номинальные хозяева не смогли избежать необязательного углового. Первый навес пришелся на Виргила ван Дейка, турки подобрали мяч, и Арда Гюлер с правого угла штрафной набросил его на дальнюю штангу, где Самет Акайдын головой пробил без шансов для голкипера.

0:1 в нашем поединке. Напомним, что его победитель сразится с Англией, которая одолела швейцарцев. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции сборная Нидерландов

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