Сака: «Джаке хватит трофеев в этом сезоне»

В субботу вечером сборная Англии прошла в полуфинал чемпионата Европы, обыграв Швейцарию по пенальти после ничьей 1:1. После игры полузащитник «трёх львов» Букайо Сака высказался о капитане швейцарской команды – о Граните Джаке. Ранее эти игроки были одноклубниками в «Арсенале».

«Граниту хватит трофеев в этом сезоне! Я считаю его потрясающим игроком и замечательным человеком. Он нашёл в себе силы подойти к нам после игры и пожать нам руки. Это говорит о многом. Я восхищаюсь им и Швейцарией и очень уважаю эту команду – сегодня они дали нам настоящий бой», - слова Саки приведены на сайте УЕФА.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Англии будет играть либо против Нидерландов, либо против Турции. Следить за этой игрой можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что Гранит Джака в сезоне 2023/2024 выиграл с «Байером» Бундеслигу и Кубок Германии.