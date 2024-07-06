Сака: «Мы были уверены в себе перед серией пенальти»

Футболист сборной Англии Букайо Сака поделился мыслями после победы над Швейцарией в серии пенальти.

«Трём львам» удалось реализовать все послематчевые одиннадцатиметровые, в то время как швейцарцы допустили один промах. По итогам основного и дополнительного времени на табло горел счёт 1:1.

«Я считаю, что у нас выступают одни из лучших игроков АПЛ и всего мира. Мы были уверены в себе, когда речь шла о серии пенальти, и в итоге доказали это на деле.

Я не собираюсь зацикливаться на прошлом [промах в финале Евро-2020], с этим покончено. Я сосредоточен на настоящем. Знаю, что многие нервничали, включая мою семью, но я был хладнокровен. Впереди ещё две игры, мы можем войти в историю», – передаёт BBC комментарии Букайо Саки, признанного лучшим игроком четвертьфинального матча.