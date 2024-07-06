Пономарёв раскритиковал Роналду после его игры на Евро-2024

Владимир Пономарёв, в прошлом игрок сборной СССР, считает, что нападающему Криштиану Роналду больше не стоит выступать за сборную Португалии.

- Ему надо играть только в Саудовской Аравии. Он там за счет имени может немного постоять на поле. Стэнли Мэттьюз играл в Англии до 50 лет. Но это было для рекламы, выходил на правый край и все. И Роналду пусть в Саудовской Аравии для рекламы выступает. Он - миллиардер! Что ему мучаться? – передаёт слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Напомним, португальцы 5 июля уступили Франции и завершили своё выступление на Евро-2024. Роналду начал матч с первых минут и провёл на поле всю игру, но результативными действиями не отметился. Всего на текущем Евро форвард провёл пять игр и один раз ассистировал партнёру.

Отметим, что Роналду выступает за «Аль-Наср», трудовой договор игрока с саудовским клубом рассчитан до лета следующего года.

Роналду выступает за португальскую национальную команду с 2003 года, всего на его счету 212 матчей за сборную, в которых он 130 раз поразил ворота соперников.