Батурин: «Англичане наконец-таки научились бить пенальти»

Спортивный комментатор Владислав Батурин прокомментировал успех сборной Англии в четвертьфинале Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта прошли сборную Швейцарии по пенальти – 5:3. Основное время матча завершилось ничьей – 1:1.

«Англичане наконец-таки научились бить пенальти и не позволили себе промаха. Только это позволило им убрать со своего пути швейцарцев, которые были нисколько не хуже сборной Англии», - говорит Батурин «Чемпионату».

Напомним, что в полуфинале англичане встретятся с победителем пары Нидерланды – Турция. Этот матч проходит в Берлине на Олимпийском стадионе прямо сейчас. Текстовая трансляция поединка – на нашем портале.