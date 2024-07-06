Саутгейт оценил игру сборной Англии в матче против Швейцарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что думает о выступлении своей команды в матче 1/4 финала Евро-2024.

Англичане и швейцарцы не выявили победителя после 120 минут игры, забив друг другу по одному голу. Команда Саутгейта точнее исполнила свои удары в серии послематчевых пенальти (5:3).

«Я считаю, что игроки были великолепно. Это лучшее, что мы когда-либо показывали. Нам удалось проявить характер и стойкость, дело не только в хорошей игре.

Отличное выступление, потрясающий результат, мы по-прежнему на высоте. Мы в третий раз вышли в полуфинал, что многое говорит о команде. Думаю, мы здорово контролировали ситуацию», – заявил в интервью BBC Саутгейт.