Вратарь Англии Пикфорд пользовался шпаргалкой во время серии пенальти на Евро-2024

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд пользовался шпаргалкой во время серии пенальти в четвертьфинале чемпионата Европы против Швейцарии. На бутылке вратаря было написано, как нужно действовать при ударе того или иного футболиста. Для одних игроков подсказки сводились к прыжкам в ту или иную сторону, а для других игроков в инструкции были предусмотрены ложные движения или прыжки по реакции. Фото этой шпаргалки на бутылке уже появились в социальных сетях.

В серии одиннадцатиметровых ударов Пикфорд отбил удар Аканджи, воспользовавшись подсказкой «прыгай влево» из шпаргалки.

Сборная Англии пробилась в полуфинал, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Турция.