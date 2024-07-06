Саутгейт вывел сборную Англии в полуфинал крупного турнира в третий раз за шесть лет

Рулевому Гарету Саутгейту снова удалось добраться до полуфинала крупного турнира со сборной Англии.

Англичане не смогли обыграть Швейцарию в основное и дополнительное время четвертьфинального поединка (1:1), но оказались точнее в серии послематчевых пенальти (5:3). Таким образом, Англия сыграет в полуфинале чемпионата мира или Евро в третий раз за шесть лет при Саутгейте.

Лишь однажды «трём львам» не удалось дойти до стадии полуфинала с нынешним наставником: произошло это на ЧМ-2022 в Катаре, когда непреодолимой преградой в четвертьфинале стала сборная Франции. В 2018 году Англия остановилась в финале ЧМ, в 2021 – в финале Евро.

Соперником команды Саутгейта по предстоящему полуфиналу станет победитель пары Нидерланды – Турция.