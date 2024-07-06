Булыкин оценил уровень игры в матче Испания – Германия

​Дмитрий Булыкин, экс-форвард сборной России, дал свою оценку уровню игры в матче между Испанией и Германией на Евро-2024.

Напомним, встреча прошла 5 июля, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в конце дополнительного времени испанцы забили победный гол.

- Качество футбола и вывеска были достойны как минимум уровня полуфинала. И интриги в матче с голами на последних минутах основного и дополнительного времени хватало. Но нас ждут ещё встречи, в которых будет больше драмы, - передаёт слова Булыкина Vprognoze.ru.

Отметим, что испанцы в полуфинале Евро встретятся с Францией, которая вчера выбила из турнира сборную Португалии. Матч пройдёт 9 июля, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит на полях Германии, финальная игра пройдёт 14 июля в Берлине.