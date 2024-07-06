Черчесов: «Английский тренер выиграл, но Якин – не проиграл»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на победу сборной Англии над сборной Швейцарии. Встречались команды в рамках четвертьфинала Евро-2024. Англичане прошли дальше благодаря точности в серии пенальти – 5:3.

«Мурат Якин хорошо работает со сборной Швейцарии. Он делает все правильно. Сегодня английский тренер выиграл, но Якин не проиграл», - говорит Станислав Саламович в студии телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Черчесов, в Швейцарии ещё 20 лет назад приняли новую систему футбольного развития.

«Вот и результат работы – такая «вкусная» игра», - заключил Черчесов.

Сборная Швейцарии, дойдя до четвертьфинала, повторила свой лучший результат в истории на Евро.