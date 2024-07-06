Англия выиграла серию пенальти на Евро впервые за 28 лет

Сборная Англии добилась долгожданной победы в серии послематчевых пенальти на чемпионате Европы.

Коллектив Гарета Саутгейта оказался точнее соперников из Швейцарии (5:3) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Согласно данным УЕФА, для англичан это первая выигранная серия пенальти в рамках Евро с 1996 года – тогда удалось взять верх над Испанией (4:2). Произошло это также на стадии четвертьфинала.

Соперником сборной Англии по полуфиналу станет победитель противостояния Турции и Нидерландов, которое проходит в эти минуты. Следить за ходом заключительного поединка 1/4 финала Евро-2024 можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.