Президент Турции Эрдоган приехал на матч сборной в четвертьфинале Евро-2024

В субботу вечером на чемпионате Европы проходит последний четвертьфинал. В нём сражаются сборные Нидерландов и Турции. Стоит сказать, что на трибунах стадиона присутствует президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава государства приехал поддержать команду.

Стоит сказать, что победитель четвертьфинала между сборными Нидерландов и Турции в полуфинале Евро-2024 будет играть против Англии. Англичане чуть ранее обыграли Швейцарию по пенальти после ничьей 1:1.

Следить за матчем между сборными Нидерландов и Турции во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.