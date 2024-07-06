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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ненахов назвал главного фаворита чемпионата Европы эксклюзив

06 Июля 2024 • 22:05 Комментировать

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от чемпионата Европы, который проходит в Германии.

- За кого болеете на чемпионате Европы?

- Мне пока импонирует Испания, поэтому буду болеть за эту команду до конца Евро.

- То есть испанцы для вас главные фавориты турнира?

- Да.

- Что вам нравится в игре этой сборной?

- Испанцы хорошо контролируют мяч и игру в принципе. В составе сборной Испании выступает много сильных футболистов. У этой сборной очень большой потенциал, чтобы выиграть чемпионат Европы. Правда, немного не хватает реализации. Но, думаю, что испанцы прибавят в этом компоненте.

- Какая сборная выстрелила на Евро или преподнесла сюрприз?

- Швейцария. Не ожидал этого от них. С другой стороны там Джака сейчас в хорошей форме находится. Как и плюс – минус весь состав. Хотя, может быть, их выступление и не должно было стать сюрпризом.  

- Кто разочаровал на Евро?

- Англия меня разочаровывает своей игрой. Не нравится она мне. Хотя эта сборная до турнира была фаворитом. Франция пока особо ничем не удивляет.

- Почему французы мало забивают, имя такой сильный состав, включая Мбаппе?

- Я про это и говорю. Там очень хорошая линия атаки, и команда так мало забивает. Это очень странно. Думаю, Франция не попадет в финал.

- А Италия не разочаровала?

- Нет. Она сыграла на своем уровне и не должна была проходить дальше. Там не очень хороший подбор футболистов. Звезд в составе нет. 

- Кроме одной, с которой теперь будет конкурировать Матвей Сафонов?

- Да. Только Доннарумму можно выделать.

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Елена Григорьевская

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