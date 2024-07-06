Их просто спас Сака: из-за кого сборная Англии чуть не вылетела с Евро в 1/4 финала

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Ох уж этот злой рок серии пенальти, когда лучший игрок матча мажет с «точки». Аканджи блестяще отыграл, разрушал и созидал, но зачем же ему давать первый пенальти? Уверенности не было во взгляде, ножки тряслись. Так и прошла дальше сборная Англии, а ведь по игре «три льва» уступили Швейцарии. Да, играли неплохо, но по вариативности, интенсивности и разнообразию команда Якина соперника превосходила.

И это без явных звёзд. Беллингемы, Райсы и Кейны не давали никакого преимущества, иногда даже тянули на дно. А спас их только Букайо Сака.

Из-за кого же Англия чуть не вылетела, из-за кого могла проиграть? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым персоналиям четвертьфинала Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 15:11, в створ – 3:3, угловые – 4:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА АНГЛИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

КАЙЛ УОКЕР – 4,5. Оборона сборной Англии не выглядела чем-то непроходимым, а самым слабым её звеном неожиданно стал Кайл Уокер. Вдруг пропала скорость, зато неповоротливости добавилось целым вагоном. Он просто бежал за Эмболо, когда тот бросался на мяч и забивал гол.

Мощного Уокера три раза за шесть единоборств подвинули от мяча, а Варгас дважды прошёл его на дриблинге. Именно через зону Кайла чаще всего проходили разрезающие пердачи.

ФИЛ ФОДЕН – 4,5. У него вообще весь Евро не получается. Вроде застолбил себе место «десятки», но зачем, если партнёры с ним не играют? Фоден постоянно в тени Беллингема, который перемещается по всему периметру. А Фил в попытках найти свободные зоны застывает в полупозиции и теряется.

За 115 минут игрового времени ни одной (!) обостряющей передачи или точного навеса. Встречайте, плеймейкер сборной Англии.

ГАРРИ КЕЙН – 3,5. В последнее время очень модно прикрывать нападающих эфемерной работой на команду. Мол перемещаются, стягивают внимание, ох как полезно. Но если ты единственный центрфорвард, изволь обострять, опасно бить по воротам, участвовать в комбинациях, делать скидки на второй темп.

Ничего этого Кейн не сделал. Его просто проглотил Аканджи, уничтожил, деклассировал, съел. За 109 минут игрового времени Гарри совершил 22 касания мяча, отдав 8 точных передач, 6 из которых пошли назад. Ни одного удара в створ или обостряющего паса.