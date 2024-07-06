Талалаев – о сборной Англии: «Можно гнусавить про скучный футбол, но счет на табло»

Андрей Талалаев, бывший наставник ряда российских команд, высказался о выходе англичан в полуфинал Евро-2024.

В субботу коллектив Гарета Саутгейта в серии послематчевых пенальти одолел Швейцарию и пробился в полуфинал турнира.

- В футболе самое важное – это результат, а англичане этот результат получили и прошли дальше У них опытный тренер, качественные футболисты. Можно гнусавить про скучный футбол, но счет на табло. Швейцарцы провели достойный матч, - сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что англичане в полуфинале Евро-2024 встретятся с сильнейшим противостояния Нидерланды – Турция.