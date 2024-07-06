Сборная Швейцарии проиграла все пять своих четвертьфиналов на крупных турнирах

Вечером 6 июля сборная Швейцарии покинула Евро-2024. Коллектив в серии пенальти уступил сборной Англии (3:5) по итогу ничьей в основное время – 1:1.

Как отмечает Opta Sports, швейцарская команда проигрывала во всех своих четвертьфиналах на крупных турнирах (чемпионаты мира и Евро), на которых играла. У них пять поражений в пяти четвертьфиналах в истории.

Это антирекорд среди европейских сборных по количеству участий на этой стадии при 100% вылете, отмечают статистики.

Больше подробностей о прошедшем матче англичан и швейцарцев – здесь.

Прямо сейчас в Берлине проходит последний четвертьфинальный матч этого Евро, встречаются сборные Нидерландов и Турции.