Линекер предложил одно изменение в регламент Евро-2024

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер выступил с предложением по изменению регламента чемпионата Европы. По мнению англичанина, было бы разумно отказаться от дополнительного времени.

Давая комментарий в студии BBC, Линекер указал на тот факт, что футболисты приезжают на чемпионат Европы после долгого клубного сезона. В такой ситуации игрокам физически сложно проводить 120 минут.

Также Линекер отметил, что когда начинается дополнительное время, фанаты уже хотят увидеть серию одиннадцатиметровых ударов.

Добавим, что сборная Англии в субботу обыграла Швейцарию по пенальти и прошла в полуфинал Евро-2024.