Сборная Швейцарии повторила свой лучший результат на чемпионатах Европы

Сборная Швейцарии покидает Евро-2024. Команда Мурата Якина проиграла в серии пенальти сборной Англии (3:5) в четвертьфинале турнира и вылетела с турнира.

Таким образом, сборная этой страны из Центральной Европы повторила свой лучший результат на Евро – четвертьфинал. Такого же результата коллектив достигал три года назад на Евро-2020. Дальше этой стадии швейцарцы никогда не пробивались на европейских, а также мировых футбольных первенствах.

Сборная Англии по итогу встречи выходит в полуфинал, где встретится с победителем пары Нидерланды – Турция.

Больше подробностей о победной игре сборной Англии – в нашем отчёте.