С кем сыграет Англия в полуфинале Евро-2024

Сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата Европы – 2024. Команда Гарета Саутгейта обыграла Швейцарию по итогам серии пенальти после ничьей 1:1.

Соперник англичан по полуфиналу определится через несколько часов. Им станет победитель последнего четвертьфинала, в котором лицом к лицу сойдутся сборные Нидерландов и Турции.

На текущий момент полуфинальные пары Евро-2024 выглядят таким образом:

Испания – Франция;

Нидерланды или Турция – Англия.

Испанцы и французы проведут свой полуфинальный матч чемпионата Европы 9 июля, а полуфинал с участием англичан состоится 10 июля.