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Чемпионат Европы по футболу 2024

С кем сыграет Англия в полуфинале Евро-2024

06 Июля 2024 • 21:45 Комментировать
Нидерланды
0:0
Турция
1-й тайм

Сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата Европы – 2024. Команда Гарета Саутгейта обыграла Швейцарию по итогам серии пенальти после ничьей 1:1.

Соперник англичан по полуфиналу определится через несколько часов. Им станет победитель последнего четвертьфинала, в котором лицом к лицу сойдутся сборные Нидерландов и Турции. 

На текущий момент полуфинальные пары Евро-2024 выглядят таким образом:

Испания – Франция;

Нидерланды или Турция – Англия.

Испанцы и французы проведут свой полуфинальный матч чемпионата Европы 9 июля, а полуфинал с участием англичан состоится 10 июля.

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