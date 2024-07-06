С кем сыграет Англия в полуфинале Евро-2024

Сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата Европы – 2024. Команда Гарета Саутгейта обыграла Швейцарию по итогам серии пенальти после ничьей 1:1.
Соперник англичан по полуфиналу определится через несколько часов. Им станет победитель последнего четвертьфинала, в котором лицом к лицу сойдутся сборные Нидерландов и Турции.
На текущий момент полуфинальные пары Евро-2024 выглядят таким образом:
Испания – Франция;
Нидерланды или Турция – Англия.
Испанцы и французы проведут свой полуфинальный матч чемпионата Европы 9 июля, а полуфинал с участием англичан состоится 10 июля.
Бан пользователя