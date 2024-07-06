Сборная Англии остановила Швейцарию в серии пенальти и протиснулась в полуфинал Евро-2024

Сборные Англии и Швейцарии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/4 финала Евро-2024 состоялся 6 июля.

Самая дорогая сборная Евро-2024 против самой сенсационной. Именно Швейцария пока удивляет больше всех – в группе чуть не обыграла Германию, в первом раунде плей-офф прошлась по Италии. Теперь предстояла встреча с настоящими звёздами – Беллингемом, Кейном, Сака, Райсом, которые, правда, на Евро совсем не впечатляют.

Многого от матча не ждали, уж больно скупой стиль игры пропагандирует Англия. И ожидания оправдались, «низовые» матчи «трёх львов» становятся уже чем-то обычным. Команды выстроились от обороны и минимальными силами бегали в атаку. Скорости низкие, риска нет, соответственно, нет и опасности.

Старался только Букайо Сака, нащупавший слабое место у швейцарцев. На своём фланге он четырежды обыграл оппонента и неплохо прострелил. Только справа и шла угроза у англичан, но проблема была с завершением. Прострелы эти либо уходили в никуда, либо откликался Майну, которого блокировал Гранит Джака. Так Яну Зоммеру и не пришлось вступить в игру.

А первый удар в створ ворот нанесла команда Швейцарии, случилось это уже во втором тайме, когда к часу игрового времени команда Якина решали надавить. Получилось интересно – Эмболо развернул защитника и пробил несильно, включив Пикфорда. Потом была серия угловых и разрезающих передач, Швейцария действительно играла с преимуществом, предлагала больше вариантов, лучше двигалась. Вот только была та же проблема с точностью и хладнокровием в завершении.

И вот, когда игра вновь утихла, Швейцария забила. Они копили силы в позиционной атаке, наконец Видмер ушёл с фланга и сыграл туда же на Шера, Фабиан передачей вразрез нашёл Ндойе, тот прострелил справа, Стоунз чуть подправил, Эмболо выиграл позицию у Уокера и с метра занёс мяч в ворота – 0:1 за 15 до конца матча.

Саутгейт вскоре разразился тройной заменой: вышли Палмер, Шоу и Эзе. Но спасли не они, чудо-манёвр заложил Сака. Букайо на правом углу штрафной получил мяч, рывком сместился в центр и шикарным обводящим ударом от штанги отправил мяч в дальний угол – 1:1. Англия опять спаслась, переехав в овертайм.

Первый дополнительный тайм за собой оставили «три льва», апогеем стал дальний удар Райса – Зоммеру пришлось очень постараться, чтобы спасти. А вот второй экстра-тайм явно остался за швейцарцами, которые могли вырвать победу шедевральным «сухим» листом от Шакири. Джердан от угла поля закрутил в крестовину, чуть не порвав мяч. Счёт не изменился, команды приступили к ожидаемой серии пенальти.

Первым к мячу уверенной походкой подошёл Коул Палмер и чётко упаковал мяч в угол – 1:0. А у Швейцарии неуверенно начал Аканджи, Мануэль пробил вправо от себя – Пикфорд сыграл по удару и парировал. Следом Беллингем, Шер, Сака, Шакири, Тони, Амдуни и Трент свои попытки реализовали – 5:3 в серии пенальти.

Сборная Англии выиграла серию пенальти и протиснулась в полуфинал Евро-2024.