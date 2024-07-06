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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн получил повреждение в матче Евро-2024

06 Июля 2024 • 21:28 Комментировать
Англия
1:1
Швейцария

В субботу на чемпионате Европы встречаются сборные Англии и Швейцарии – команды разыгрывают путёвку в полуфинал. По ходу второго дополнительного тайма Гарри Кейн столкнулся с соперником. Капитан «трёх львов» стал прихрамывать, но продолжил игру. В скором времени в одном из игровых эпизодов Мануэль Аканджи пытался жёстко оттеснить Кейна корпусом. Получилось так, что форвард улетел за поле – прямо в своей скамейке запасных. Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт даже попытался поймать Кейна, чтобы смягчить падение. После этого Гарри был заменён.

Сложно сказать, насколько серьёзным является повреждение Кейна. Возможно, игрок просто получил ушиб. Будем следить за новостями.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн

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