В субботу вечером в четвертьфинале Евро-2024 сражаются сборные Англии и Швейцарии. На трибуне со швейцарскими фанатами был замечен плакат, изображение которого уже распространяется по социальным сетям. Этим плакатом болельщик посмеялся над сборной Англии, имеющей прозвище «три льва».

В верхней части плаката изображено фото трёх настоящих львов с подписью, что такими себя представляют английские футболисты. Ниже «ожиданий» продемонстрировала «реальность» - три маленьких котика.

Стоит сказать, что сборная Англии сталкивается с критикой за слабую игру на Евро-2024.