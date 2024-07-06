Саутгейт заменил Кейна во втором дополнительном тайме матча со швейцарцами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заменил лидера и форварда «трёх львов» во втором дополнительном тайме – Гарри Кейна. Вместо него на поле арены в Дюссельдорфе вышел Айвен Тоуни, форвард «Брентфорда».

Напомним, что по итогу основного времени матча сборные Швейцарии и Англии победителя не выявили. В составе швейцарцев отличился Брель Эмболо, открывший счёт. Однако спустя несколько минут Букайо Сака сравнял положение, оформив свой первый гол на Евро в карьере.

Текстовая трансляция матча проходит на нашем портале. В разгаре второй экстра-тайм!