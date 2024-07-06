В третьем четвертьфинале Евро-2024 тоже сыграют 120 минут

Сборным Англии и Швейцарии тоже не хватило 90 игровых минут для того, чтобы разыграть билет в полуфинал чемпионата Европы. После перерыва команды обменялись голами, и счёт 1:1 стал итоговым после второго тайма. Как следствие, игра перетекла в дополнительное время.

Любопытно, что и в двух предыдущих матчах 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 после 90 минут была ничья. Испания в итоге забила победный гол Германии в концовке второго дополнительного тайма, а Франция переиграла Португалию в серии одиннадцатиметровых ударов.

Следить за матчем сборных Англии и Швейцарии можно в текстовой трансляции.