Сборные Нидерландов и Турции озвучили составы на четвертьфинал Евро-2024

Последний билет в полуфинал чемпионата Европы будут разыгрывать сборные Нидерландов и Турции. Стартовые составы команд уже были объявлены, и мы приводим их ниже.

Состав сборной Нидерландов: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Симонс, Депай, Гакпо, Рейндерс, Дюмфрис, Схаутен, Бергвейн.

Состав сборной Турции: Гюнок, Акайдын, Гюлер, Чалханоглу, Бардакджи, Эзджан, Мюлдюр, Кенан Йылдыз, Кадыоглу, Бырыш Йылмаз, Айхан.

Матч сборных Нидерландов и Турции стартует в момент, когда стрелки часов будут показывать 22:00 по московском времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.