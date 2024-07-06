Беллингема шокировала его «замена» - четвёртый судья ошибся

В субботу вечером сборные Англии и Швейцарии играют в рамках четвертьфинала чемпионата Европы. Ближе к завершению второго тайма швейцарцы пропустили, после чего англичане принялись отыгрываться. В какой-то момент Гарет Саутгейт решил сделать сразу несколько замен. Любопытно, что на электронном табло четвёртого судьи появился номер «10», будто бы менять хотели Джуда Беллингема. Звезда «трёх львов» был немного шокирован – он с непониманием посмотрел в сторону скамейки запасных. Оказалось, что ошибку с номером допустил четвёртый рефери – замена Беллингема не планировалась.

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