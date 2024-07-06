Сака быстро сравнял счёт в матче Англия - Швейцария

Матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Англии и Швейцарии взбодрился на 75-й минуте, когда прострел справа на дальней штанге замкнул Брель Эмболо. Тренер соперника ответил тройной заменой, а через пять минут счет сравнялся. У правого угла штрафной получил мяч Букайо Сака, убрал его в сторону от пары опекунов и плотно низом пробил в дальний угол, мяч от штанги отскочил в сетку.

1:1 на табло, около 10 минут до окончания основного времени. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.